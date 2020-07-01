Başkan Yıldırım, Müdür Kıyas ile bir araya geldi

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne atanan Nurettin Kıyas'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Yıldırım ziyaret esnasında Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yaptığı faaliyet ve projeleri yakından takip ettiğini söyleyerek, yeni görevinde Müdür Kıyas'a başarılar diledi.

Müdür Nurettin Kıyas ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Adıyaman'ın daha iyi hedeflere ulaşması için birlikte en iyi şekilde hizmet etmeye gayret edeceklerini vurguladı.