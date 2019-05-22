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Başkan Yıldırım, personel ile iftarda buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belediye çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.


Düzenlenen iftar programında konuşan Başkan İskender Yıldırım, Ramazan ayının dertlerden kurtuluşa vesile olan bir ay olmasını dileyerek herkese hayırlı Ramazanlar dileğinde bulundu.


Yıldırım konuşmasında, “Ramazan ayının önce Gölbaşımıza sonra tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan dilerim. Biz hepimiz bir aileyiz. Daha önceki konuşmalarımızda da söylediğim gibi hiç kimsenin ayrı bir yeri, partisi, esmeri, sarışını, çirkini hiçbiri konumuz değil. Biz belediye personeli olarak, yöneticilerimiz olarak, çok kıymetli encümenler olarak biz büyük bir aileyiz.


Bir kişinin az çalışması başka bir arkadaşın çok çalışmasına yol açar. Az çalışan çok çalışıp kurnazlık ettiğini düşünür ama diğer arkadaşına hakkı geçer. Bu hakkını ömür boyu ödeyemez. Hep beraber bir aile bütünlüğü içinde, kardeş gibi herkes üstüne düşen görevi yapacak. Beş yıl birlikte çalışacağız. Bu 5 yılı en güzel şekilde, işini düzgün yaptığı sürece, iyi geçirmek istiyorum. Birbirinizle iyi geçinin. Gölbaşı hepimizindir. Temiz, düzgün, edepli, haysiyetli işimizi gücümüz yapacağız” diye konuştu.

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