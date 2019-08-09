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Başkan Yıldırım tabiat parkında çalışmaları inceledi

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım tabiat parkında yapılan çalışmaları inceledi.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım tabiat parkında yapılan çalışmaları inceledi.


Başkan İskender Yıldırım tabiat parkında yapılan bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını inceledi. Başkan Yıldırım ilçe halkı tarafından yoğun olarak kullanılan bir bölge olduğundan bu alanların korunması, yeşillendirilmesi ve zeminlerde yapılacak çalışmalara önem verilmesi gerektiğini ifade etti.


Yıldırım yaptığı konuşmada, "Arkadaşlarımızın yoğun çalışmaları sonucu tabiat parkındaki çalışmalar bitme aşamasına geldi. Burada çalışmalarımız tamamlandığı zaman, hemşerilerimiz güzel ve nezih bir alanda piknik yapıp aileleriyle güzel vakit geçirecekler ” şeklinde konuştu.

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