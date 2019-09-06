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Başkan Yıldırım, yol yapım çalışmalarını inceledi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yapılan yol yapım çalışmalarını inceleyerek vatandaşlarla da sohbet etti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yapılan yol yapım çalışmalarını inceleyerek vatandaşlarla da sohbet etti.


Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, çarşı merkezinde bulunan Doktor Kemal Tabak Caddesinde devam eden çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı. Başkan Yıldırım, esnaflardan gelen talepleri de dinledi. Çalışmalara yönelik memnuniyetlerini dile getiren esnaflara teşekkür eden Yıldırım, hizmette adil davranarak her mahalleye ve her caddeye hizmet götürmeye çalışacaklarını söyledi.

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