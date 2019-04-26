Başkan Yıldırım'a çocuklardan yoğun ilgi

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım Atatürk İlkokulu tarafından düzenlenen kermeste çocukların ve ailelerinin ilgisiyle karşılandı.

Atatürk İlkokul Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte idareci, öğretmen ve velilerle sohbet eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım öğrenciler ve aileleri tarafından yoğun bir sevgi ile karşılandı. Birlik beraberlik duygularının pekişmesi açısından bu tür etkinlikleri çok faydalı bulduklarını, söyleyen Başkan İskender Yıldırım emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinlikte öğrenciler ve aileleri ile birlikte fotoğraf çektiren Yıldırım, “Hizmetlerimizin temelinde geleceğimiz olan çocuklarımız var. Gece gündüz demeden ilçemizin dört bir köşesine hizmet ulaştırıyoruz. Her gittiğimiz yerde çocuklarımızın isteklerini de göz önüne alıyoruz” diye konuştu.