Başkan Yıldırım'dan 29 Ekim mesajı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Yıldırım, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türk Milleti'nin canı pahasına verdiği bu mücadele 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle adeta taçlandı ve tarihe adını altın harflerle yazdırdığını söyledi. Başkan Yıldırım, "Cumhuriyet, bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü, dayanışmamızı sağlayan, eşitliği ve özgürlüğü oluşturan, milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin simgesidir. Bu cennet toprakların bölünemeyeceğinin ve ilelebet payidar kalacağının en büyük kanıtıdır. Bizim için cumhuriyet, tesadüfen seçilmiş ve doğmuş, ısmarlama bir devlet ve hükumet şekli değildir. Cumhuriyet, Türk milletinin kaderinde yer almış, Türk milletinin istek ve karakterine uygun devlet şekli ve siyasi dönemin adıdır. Bu nedenle cumhuriyet bizim için özgürlüktür, hürriyettir, demokrasidir, yaşam şeklidir. Cumhuriyet'i ve cumhuriyet'in bize kazandırdığı hak ve özgürlükleri canımız pahasına korumaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyor, Türk Halkı'nın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.