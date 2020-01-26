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Başkan Yıldırım'dan deprem açıklaması

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Elazığ’ın Sivrice’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye dileklerini ileterek, "Önemli olan husus kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla bir bitünlük içerisinde her zaman hazırlıklı olmamızdır" dedi.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Elazığ'ın Sivrice'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye dileklerini ileterek, "Önemli olan husus kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla bir bitünlük içerisinde her zaman hazırlıklı olmamızdır" dedi.


Başkan Yıldırım 24 Ocak 2020 tarihinde, merkez üssü Elazığ-Sivrice merkez üssü olan 6,8 şiddetindeki depreme Elazığ ve Malatya'da yakalanarak, hayatını kaybedenlere rahmet ailelerine ise sabır ve başsağlığı diledi.


Yaralanan depremzedeler için şifa temennisinde bulunan Yıldırım, "Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza da bir an önce ulaşılmasını ve can kaybının artmamasını temenni ediyorum. İlçemizde de hissedilen deprem sonrası bütün birim müdürlerimizi toplayarak koordinasyon birimi kurduk, ilçemiz de olumsuz bir durum olup olmadığını birimler kontrol etti" dedi.


Gölbaşı'nda ciddi tedbirler alınacak


Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Gölbaşı ilçesinin de depremi çok yakından hissettiğini hatırlatarak, ilçede depremlere karşı ciddi tedbirlerin alınacağını ifade etti. Yıldırım, "İlçemizde de depremler için çok ciddi tedbirler alınması gerekiyor. Belediye olarak diğer kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalar yapacağız. Halkımızın bu konuda hiç bir şüphesi olmasın. Ülkemiz dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yaşanan depremlerin günümüzde ve gelecekte yaşanılması kaçınılmazdır. Burada önemli husus depremle yaşamasını öğrenmek, yaşadığımız yüzyılın getirdiği bilgi, birikim ve teknolojiyi kullanarak tedbirlerimizi almamız, kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman hazırlıklı olmamızdır" diye konuştu.

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