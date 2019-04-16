Başkan Yıldırım'dan Erdemoğlu'na ziyaret

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Merinos Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Söz verdiğimiz gibi ilçemizde istihdam olanaklarını artırabilmek için sanayici ve iş adamlarına ziyaretlerimize başladık. Bu kapsamda Merinos Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Erdemoğlu'nu ziyaret edip, yatırımcılara belediye olarak her türlü desteği vereceğimizi ifade ettik. Sayın Erdemoğlu'na misafirperverliğinden ötürü teşekkür eder, saygılar sunarım" dedi.

Merinos Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a hayırlı olmasını diledi.