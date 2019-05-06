Başkan Yıldırım'dan Ramazan ayı mesajı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Ramazan ayı dolayısı mesaj yayımladı.

Başkan Yıldırım mesajında, Ramazan ayının bütün İslam alemine ve insanlığa hayırlı olmasını diledi. Başkan Yıldırım, "Toplum hayatında huzur, yardımlaşma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı af, mağfiret ve bereket ayı olan, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş ile müjdelenen Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan ayı, tutulan orucuyla, akşamları iftarıyla, verilen fitre ve zekatıyla ibadetlerle dolu bir aydır. Bu ibadetler dolayısıyla Ramazan, ayların en bereketlisidir. Mübarek Ramazan ayı, Müslümanlar için el ele vermek, kaynaşmak ve yekpare olmak için bir vesiledir. Bugüne kadar birlik ve beraberlik örneği gösteren değerli hemşerilerimin, bundan sonra da aynı beraberliği göstererek ihtiyaç sahiplerine ellerini uzatıp bu mübarek aydan istifade edeceklerine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın Ramazan ayını tebrik ediyor esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.