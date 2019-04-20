Başkan Yıldırım'dan şehitler için taziye mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Irak sınırında şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.
Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Irak sınırında şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.
Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Irak sınırında yürütülen terör operasyonunda şahadete yürüyen 4 Türk askeri için yayımladığı taziye mesajında derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Irak sınırında devam eden terör operasyonunda şehit olan 4 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, Aziz Milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve şehitlerin yakınlarına başsağlığı, sabırlar diliyorum. Aynı operasyonda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan 6 askerimize de acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.