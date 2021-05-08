Başkan Yıldırım'ın Kadir Gecesi mesajı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Kadir Gecesi nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Yıldırım, Kadir Gecesi'nin önemini belirterek, bu gecenin, insanlara dünya ve ahiretini mamur etme şansını verdiğini kaydetti.

Kadir Gecesi, karanlıklar ve cehalet içinde yüzen insanoğluna kurtuluş yolunu gösteren yüce kitap Kur'an-ı Kerim'in, Allah tarafından sevgili peygamberimize 'Oku' emriyle vahyedilmeye başlandığı ilk gece olduğunu aktaran Yıldırım, "Bin aydan daha hayırlı olduğu yine bizzat Allah tarafından belirtilmektedir. Bu nedenle bu geceyi iyi değerlendirerek, dünya ve ahiretimizi mamur edecek ameller yapmaya gayret edelim. Bu gece bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an-ı Kerim'de belirtilmektedir. İnsanlık alemi için birer kurtuluş, bağışlanma ve mağfiret günleri olan kandillerin en anlamlısını bu akşam idrak edeceğiz. Hem Ramazan-ı Şerif gibi mübarek bir ayda bulunmamız, hem de yüce Allah tarafından övülmüş bir gece olması hasebiyle, Kadir Gecesi büyük önem arz etmektedir. Bu gecede günahların bağışlanacağı, duaların kabul edileceği ifade ediliyor. Bu nedenle insanlık olarak sıkıntıların, felaketlerin yaşandığı şu dönemde yapılacak dualar birer kurtuluş vesilesi olabilir. Yüce Rabbimizin rahmet ve mağfiret yağmurları, bütün dünya için yeni kapıların açılmasına vesile olabilir.

Kadir Gecesi ile birlikte bayram havasını da solumaya başladığımız şu günlerde, Gölbaşılı hemşerilerimin ve tüm Müslümanların kandilini en içten dileklerimle tebrik ediyor, şehrimiz, ülkemiz, İslam dünyası ve bütün insanlık için hayırlı gelişmelere vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.