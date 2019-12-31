'Bay Gol' 51'inde yeşil sahalara geri döndü

Amatör Futbol Liginde yıllarca top koşturan 'Bay Gol' lakaplı Yaşar Bayram, 51 yaşında yeniden takım kadrosunda yer aldı.

Futbola olan tutkusu hiçbir zaman sönmeyen Yaşar Bayram, 51 yaşında yeşil sahalara döndü. 1986-1987 futbol sezonunda Adıyaman Belediyespor kadrosunda yer alan Yaşar Bayram'un içindeki futbol aşkı 51'in de de yaşıyor.

Bugüne kadar 1. amatör futbol liginde mücadele eden 10'un üzerindeki takımda forma giyen 'Bay Gol', 1 sezon ise 3. Ligde mücadele eden Adıyamanspor'da forma giydi. Son 8 yıldır her hangi bir takımda oynamayan Bayram, 51 yaşında 1. amatör ligde mücadele eden Adıyaman Gençler Birliği Spor'a transfer oldu. Yaşları 16-18 arasında değişen futbolcular ile birlikte antrenmana çıkan ve onlarla aynı formayı giyen Yaşar Bayram, yeşil sahalarda gösterdiği performansıyla gençlere taş çıkartıyor.

Bayram, futbolun kendisi için bir tutku olduğunu ve ondan vazgeçemeyeceğini dile getirerek, "Bu güne kadar bir çok gol krallığım var. Bana ‘Bay Gol' diyorlar. Yaşımı bahane etmeden ve ‘sporun yaşı yoktur' diyerekten bu gün Adıyaman Gençler Birliği Spor'da yaşları 16-18 arasında değişen çocuklarla birlikte top oynuyorum. Futbolu çok seviyorum. Bundan dolayı bu günlere geldim. Allah bana uzun ömür verdiği müddetçe sahalardan hiçbir zaman ayrı olmayacağım" diye konuştu.