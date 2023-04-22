İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bayram günü boş arazide erkek cesedi bulundu

Adıyaman’da, Ramazan Bayramının ikinci günü sabahın erkek saatlerinde boş arazi içerisinde bir erkek cesedi bulundu.

Adıyaman'da, Ramazan Bayramının ikinci günü sabahın erkek saatlerinde boş arazi içerisinde bir erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Malazgirt Mahallesi 3. Çevre Yolu üzerinde ilerleyen yürüyüş yapan vatandaşlar boş arazi içerisinde oturmuş bir vaziyette olan bir erkek cesediyle karşılaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Üzerinde her hangi bir kimlik çıkmayan ve kim olduğu henüz belirlenemeyen 30-35 yaşlarındaki erkek cesedinde darp izlerine rastlandı.


Olay yerinde incelemesi yapılan erkek cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.