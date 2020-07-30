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Bayram öncesi 70 bin adet poşet dağıtıldı

Adıyaman Belediyesi tarafından Kurban Bayramının Arifesinde vatandaşlara poşet dağıtımı yapıldı.


Adıyaman Belediyesine bağlı Temizlik İşler Müdürlüğü tarafından Demokrasi Parkında Kurban Bayramı öncesi hazırlanan 70 bin adet çöp poşeti vatandaşlara dağıtıldı. Kurban kesim ve deri toplayan çeşitli vakıf, STK'lara dağıtım yapan belediye ekipleri bayram günüde poşet dağıtımını sürdürecek.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım, “Başkanımızın talimatıyla kurban atıklarının konulması için 70 bin kurban poşeti yaptırdık. Bu gün Demokrasi Parkı ve Mimar Sinan Parkı önünde dağıtıyoruz. Yarın ise Sabah Namazı çıkışında camilere yakın bölgelerde yine vatandaşlara ve kurban kesim yerlerine dağıtacağız” diye konuştu.

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