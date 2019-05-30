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Bayram öncesi trafik uygulaması

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Bölge Trafik ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulamalara başladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Bölge Trafik ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulamalara başladı.


Gölbaşı Bölge Trafik İstasyon Amirliği polisleri yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle trafik uygulamalarını sıklaştırdı. Durdurulan araçların sürücülerine uykusuz ve yorgun olarak araç kullanmamaları, emniyet kemeri, aşırı yük, fazla yolcu ve aracın teknik aksamını bozacak durumlardan kaçınmaları konularında uyarıda bulunuyor. Bölge Trafik Komiseri İsmail Topulca, uygulamadaki amaçlarının sürücülere ceza vermek değil onları bilinçlendirmek, sürücü hatalarından kaynaklı kazalara karşı tedbir almak olduğunu vurguladı.

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