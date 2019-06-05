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Bayram ziyareti dönüşü kaza: 4 yaralı

Adıyaman’da bayram ziyaretinden dönen aileyi taşıyan otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Adıyaman'da bayram ziyaretinden dönen aileyi taşıyan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, bayram ziyaretinden dönen E.K. idaresindeki 35 EB 3019 plakalı otomobil, merkeze bağlı Çemberlitaş köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Defalarca taklalar atarak yoldan çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü E.K. ile otomobilde bulunan İ.K, L.C.A. ve M.Ö.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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