Bayram ziyaretine giden aile uçuruma yuvarlandı: 7 yaralı

Malatya'dan Adıyaman'a Ramazan Bayramı dolayısıyla gelen ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç, uçurumdan yuvarlandı. Taklalar atan araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Adıyaman'a, yakınlarıyla bayramlaşmak için gelen Necati Tuncay idaresindeki 44 BT 575 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Gökçay köyü yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Defalarca taklalar atan araçtaki araç sürücüsü Necati Tuncay ile araçta bulunan Feyza, Fatma, Furkan, Meryem, Tuğba ve Reyhan Tuncay yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.