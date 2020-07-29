Bayramda mezarlık ziyaretleri yasaklandı

Adıyaman’da, Kurban Bayramı nedeniyle mezarlıklara yapılan ziyaret korona virüs nedeniyle yasaklandı.
Adıyaman'da, Kurban Bayramı nedeniyle mezarlıklara yapılan ziyaret korona virüs nedeniyle yasaklandı.
Kurban Bayramı süresince mezarlıklara vatandaşlar tarafından yapılacak olan ziyaretler Adıyaman Belediye Başkanlığınca yasaklandı.
Adıyaman Belediyesince yasaklanan mezarlık ziyaretinden dolayı mezarlık girişine afiş asıldı. Asılan afişte, “ Korona Virüs sebebiyle mezarlıklara ziyaretler geçici olarak yasaklanmıştır” ifadeleri yer aldı.