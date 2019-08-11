Bayramlaşma yolunda kaza: 6 yaralı

Adıyaman'da bayramlaşmak için yakınlarını ziyarete giden ailelerin yapmış olduğu iki farklı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilk kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında meydana geldi. Mersin'den Adıyaman'a yakınlarıyla bayramlaşmaya gelen Murat Şahin idaresindeki 01 SP 027 plakalı otomobil Şambayat Beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, otomobil sürücüsü Murat Şahin ile otomobilde bulunan Muhammet Ali, Mustafa ve Fatma Şahin yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci bir kaza ise Atatürk Bulvarı DSİ Kavşağında meydana geldi. Buradaki kazada sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 02 SA 610 plakalı otomobil ile 02 AS 630 plakalı otomobil DSİ Kavşağında çarpıştı. Yaşanan kazada otomobillerde bulunan Taha Aslancan ile Abdulhamit Aslancan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan iki kazada yaralanan toplam 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.