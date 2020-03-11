İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bebeğini öldüren anne tutuklandı

Adıyaman’da, 1 günlük bebeğini boğarak öldürdüğü ve daha sonra çöpe attığı iddia edilen vicdansız anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da, 1 günlük bebeğini boğarak öldürdüğü ve daha sonra çöpe attığı iddia edilen vicdansız anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İddiaya göre, eşi bilinmeyen bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve hamile olan 4 çocuk annesi olan Fatma U., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek 14 Şubat tarihinde sezaryen doğum ile kız bebek dünyaya getirdiği bebeği taburcu olduktan sonra eve getirerek burada boğup öldürmüş ve bebeğin cesedini de çöpe atmıştı.


Vahşet ise Fatma U.'nun bir süre sonra hastane tarafından bebeğin muayenesi için aranmasıyla ortaya çıkmıştı. Hastane çalışanlarını bir süre oyalayan Fatma U., kendisini sürekli aramaya başlayan hastane çalışanlarına bebeğinin emzirdiği esnada boğularak öldüğünü söylemesi üzerine durum savcılığa bildirilerek inceleme başlatılmıştı.


Polis ekiplerince yakalanan ve suçunu itiraf eden Fatma U., tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Fatma U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Vicdansız annesi tarafından öldürülerek çöpe atılan bebeğin cesedine ulaşılamadığı, çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.