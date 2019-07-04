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Bedava uyuz aşısı yapıyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Veteriner Hekim Sırrı Öztürk, sokak hayvanlarına bulaşan uyuz hastalığını tedavi etmek için adeta seferberlik başlattı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Veteriner Hekim Sırrı Öztürk, sokak hayvanlarına bulaşan uyuz hastalığını tedavi etmek için adeta seferberlik başlattı.


Bir süredir Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sokak hayvanlarının özellikle köpeklerin yakalandığı uyuz hastalığı yüzünden sayısız sokak köpeğinin can verdiğini söyleyen Veteriner Hekim Öztürk, uyuz hastalığı taşıyan köpeklerin veteriner klinikliğine getirilmesi halinde ücretsiz tedavi aşısı uygulanacağını dile getirdi. Başlattığı seferberlik sonrasında uyuz taşıyan köpekleri tedavi etmeye başladı.


Yaşam hakkının sadece insanlara ait olmadığını söyleyen Veteriner Hekim Öztürk, “Sokak hayvanlarının ilçemizde tedavi edilmemesi ve bir barınağın olmaması çok üzücü bu durum üzerine bende sosyal medya hesabımdan bir seferberlik başlattım uyuz taşıyan ve çeşitli hastalık taşıyan sokak hayvanlarını ücretsiz aşı ve tedavi ediyorum umarım bu durum az da olsa bu hayvanların rahatlamasını sağlar” diye konuştu.

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