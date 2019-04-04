‘Beden Eğitimi Öğretmenlerine Yönelik Vizyon 2023 Belgesi Işığı Altında Farkındalık' semineri

Adıyaman'da ‘Beden Eğitimi Öğretmenlerine Yönelik Vizyon 2023 Belgesi Işığı Altında Farkındalık' adlı seminer verildi.

Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu Salonunda gerçekleştirilen seminerde, 2023 eğitim vizyon belgesinde belirtilen hedeflere uygun olarak beden eğitimi öğretmenlerinin 2023 Eğitim vizyon belgesi hakkında bilgi sahibi olmaları ve farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Beden eğitimi öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerine yönelik verilen seminere Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Cenk Temel konuşmacı olarak katıldı.

Doç. Dr. Cenk Temel seminerde Dünden bu güne beden eğiminin dönüşümü ve 2023 eğitim vizyon belgesi, Beden Eğitimi Öğretmeni Belgeseli ve söyleşi, beden eğitimi ders programının kazanımlarının ve Fiziksel etkinlik Kartlarının (FEK) uygulanması ile ilgili bilgiler verdi.

Koordinatörlüğünü Mehmet Akif Yücekaya'nın yaptığı seminerin açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ise, “Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ‘Beden Eğitimi Öğretmenlerine Yönelik Vizyon 2023 Belgesi Işığı Altında Farkındalık Seminerinin' ilimizde gerçekleştirilmesinden dolayı gurur ve memnuniyetimi ifade ediyorum. 2023 Eğitim vizyon belgesine baktığımızda, öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yürütülen bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yetiştirilmesine önem verileceği öngörülmektedir. Burada öğrencilerin sportif alanlardaki etkinlikleri konusuna parantez açmak istiyorum. Ülkemiz yaklaşık 26 milyon genç nüfusu ile Dünya'nın 150 ülkesinin nüfusunun toplam nüfusundan daha fazla sayıya sahiptir. Bildiğiniz gibi ülkemizin hazinesi olan bu genç nüfus Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim-öğretim görmektedir. Sağlıklı, hareketli ve aktif bir yaşamın gereği olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim-öğretim gören öğrencilere, özellikle yaşam boyu fiziksel aktivite yapma ve bunu sürdürme kültürünün yerleştirilmesi, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin tabana ve geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak ülkemizin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır. Bununla beraber, sporun birleştirici gücünü kullanarak, içki, sigara, uyuşturucuyu ve terörü de önlemek için, hiç kuşkusuz bu müfredat önemli görevler üstlenecektir. Hepimizin bildiği gibi, spor tüm Dünya'da her geçen gün çok daha büyük bir ilgi odağı haline gelmekte ve hem profesyonel hem de amatör olarak katılımcı sayısı hızla artmaktadır. Ulusal ve Uluslararası birçok kurum ve kuruluş beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılımın arttırılması için yoğun çaba harcamaktadır. Böyle bakıldığında Sayın Bakanımızın açıklamış olduğu 2023 Eğitim Vizyonunun önemli bir vurgusunun da çocuklarımızın beden eğitimi ve spora erişimlerinin arttırılması oluşturmaktadır. Elbette bu vizyonun başarıya ulaşması için Adıyaman'ın ve ülkemizin kaynakları yeterlidir. Başta çok değerli siz beden eğitimi öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve velilerimiz el ele vererek çocuklarımızı sporun güzellikleri ile daha fazla buluşturabiliriz.

Bu kapsamda 2023 Eğitim Vizyonumuzun daha başarılı olabilmesi için sporun önemi konusunda farkındalık çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Öğrencilere, velilere, okul idarecilerine sporun önemi konusunda bilgilendirme çalışmalarına daha fazla ağırlık vereceğiz” ifadelerini kullandı.