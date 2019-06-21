İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bekçiler hastaya kan vermek için seferber oldu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, hastanede yatmakta olan acil bir hastaya kan vermek için seferber oldu.


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan acil bir hasta için kan ihtiyacının olduğunu duyan çarşı ve mahalle bekçileri, hiç düşünmeden hastaneye geldi. Hastanenin kan merkezine gelen bekçiler hastaya kan vermek için adeta kan merkezi önünde sıraya girdi. Bekçilerin göstermiş olduğu örnek davranış vatandaşlar, hastane çalışanları ve hastanın yakınları tarafından takdirle karşılandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.