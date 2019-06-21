Bekçiler hastaya kan vermek için seferber oldu

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan acil bir hasta için kan ihtiyacının olduğunu duyan çarşı ve mahalle bekçileri, hiç düşünmeden hastaneye geldi. Hastanenin kan merkezine gelen bekçiler hastaya kan vermek için adeta kan merkezi önünde sıraya girdi. Bekçilerin göstermiş olduğu örnek davranış vatandaşlar, hastane çalışanları ve hastanın yakınları tarafından takdirle karşılandı.