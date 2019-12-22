Bekedir Develi, Ad?yamanl?larla bulu?tu

Ad?yaman Belediyesi ve Hayat?m?z Kitap Grubunun davetlisi olarak Ad?yaman'a gelen ?nl? Yazar Bekir Develi, Ad?yamanl?larla bulu?tu.

Ad?yaman program?na bir kitapevinde okuyucular?yla bulu?arak ba?layan Develi, burada ?Allah C?mlemizi Korusun' kitab?n?n imza t?renine kat?ld?.

Daha sonra Belediye Ba?kan? S?leyman K?l?n? ile birlikte, Ad?yaman'da haf?zl?k e?itimi alan ??rencileri ziyaret eden Bekir Develi, burada da ??rencilerle bir araya gelip, kitab?n? hediye etti.

Bekir Develi, Ad?yaman program?n?n son dura??nda T?rkiye Petrolleri Konferans Salonunda ger?ekle?tirilen ?Anadolu ?rfan?' konulu s?yle?ide hayranlar?yla bir araya geldi.

Yo?un ilgi g?ren ve Ad?yaman Belediye Ba?kan? S?leyman K?l?n?'?n da dinleyici olarak kat?ld??? programda ?lke g?zelliklerine ve de?erlerine dikkat ?eken Yazar Develi, s?yle?i sonunda salondan b?y?k alk?? ald?.

Ger?ekle?tirilen s?yle?iden sonra sahneye ??karak, kendilerine g?zel bir gece ya?atan Yazar Bekir Develi'ye te?ekk?r eden Ad?yaman Belediye Ba?kan? S?leyman K?l?n?, ?Hem?ehrimizin her defas?nda b?y?k kat?l?m g?sterdi?i k?lt?r etkinli?imizin son konu?u olan Bekir Develi hocam?za, ger?ekle?tirdi?i g?zel s?yle?iden dolay? te?ekk?r ediyoruz? diye konu?tu.