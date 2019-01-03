Bekiroğlu, eğitim vizyonunda imam hatip modelini anlattı

İmam Hatipler Derneği (ÖNDER) Başkanı Halit Bekiroğlu Adıyaman'ın Kahta ilçesinde eğitim vizyonunda imam hatip modelini anlattı.

Kahta İmam Hatip Mezunları ve Mensupları (KİMDER) tarafından Kahta Gençlik Merkezinde ÖNDER Başkanı Halit Bekiroğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı konferans düzenledi.

Konferans KİMDER Başkanı Osman Dündar'ın selamlama ve açılış konuşmasından sonra Halit Bekiroğlu konuştu.

Halit Bekiroğlu, “İmam Hatibin neden önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım. Medyada İmam hatip meselesini çokça duyuyorsunuzdur. Çoğunluklarda asılsız haberlerle anılıyor, abartılı ifadeler kullanılıyor. Sanki İmam Hatip meselesi bir öcüymüş gibi gösteriliyor. Çoğu zaman da maalesef medyadan en bilinçli olanlarımız bile etkileniyoruz. Bütün Türkiye'yi gezen, İmam Hatiplerle bir araya gelen bir kişi olarak size fotoğrafın bir özetini, aslını anlatacağım. İmam Hatip konusuyla ilgili medyada konuşulan birçok şey maalesef saptırılıyor. En basitinden İmam Hatiplerin Türkiye'de oranı yüzde 14 olmasına rağmen öyle bir abartılıyor ki dağ taş İmam Hatip olmuş, bütün Türkiye İmam Hatip olmuş. Oysa 28 Şubat'ta bu oran zaten yüzde 10'du. Bakın yüzde 4'lük bir artıştan bile korkan ve bunu saptıran insanlar var. Biz de bundan etkileniyoruz.

Yüzde 14'lük bir kitleden bahsediyoruz. Niye bu kitle bu kadar çok konuşuluyor. Niye yüzde 86 konuşulmuyor da yüzde 14 bu kadar konuşuluyor? Çünkü İmam Hatip meselesi demek bizim kendi köklerimize, kendi aslımıza dönme meselesi demektir. İmam hatip davası demek bizim başkası olmak değil kendimiz olmak demektir. Batı gibi olmak değil kendimiz gibi olmak demektir. İmam Hatip davası demek bu topraklara, bu ülkeye, İslam dünyasına ve aslında bütün insanlığa sahip çıkmak demektir. Bütün insanlığın değerini taşımak demektir. İmam hatip davası demek bu dünyaya yeni bir söz söylemek demektir. İşte tam da bundan rahatsız oluyorlar. Kendi düşüncelerinin, kendi hareketlerinin, kendi sözlerinin körü körüne taklit edilmesini istiyorlar” dedi.

Bekiroğlu, “Biz köklerimize döndükçe, köklerimizden güç alarak bugünün şartlarını gelişmelerini hesaplayarak ama kendi köklerimizden, medeniyetimizden güç alarak yeni bir şeyler yapmak isteyince, ortaya yeni bir söz söylemeye çalıştıkça birileri bundan rahatsız oluyor” diye konuştu.