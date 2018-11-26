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Belediye Başkan Aday Adayı Atalay'dan şehitler için başsağlığı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Atalay İstanbul Sancaktepe’de askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Atalay İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan askerler için başsağlığı diledi.,


Belediye Başkan Aday Adayı Atalay, yaşanılan olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirtti. Atalay, “İstanbul Sancaktepe'de eğitim uçuşu sırasında içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı askerimize acil şifalar dilerim. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Acılı aileleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dilerim” diye konuştu.

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