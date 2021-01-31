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Belediye Başkanı Emre, kar çalışmalarını inceledi

Adıyaman’ın Besni ilçe Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Adıyaman'ın Besni ilçe Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.


Besni ilçesine gece saatlerinde yağmaya başlayan kar yağışıyla birlikte çalışmalara başlayan Besni Belediyesi ekipleri, yollarda, caddelerde ve sokaklarda temizlik yaptı. Yapılan kar temizleme çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, “Dün gece ilçemize son 20 yılın en yoğun kar yağışı yaşandı, yağışların etkisiyle, şire pazarımızın çatısının bir kısmı çöktü, birçok ağacımız kar yağışının kırıldı. Ekiplerimizle birlikte 16 saatten beri kar ile mücadelemiz devam etmektedir. Esnafımızın mağduriyetini gidermek için gerekli çalışmaları başlattık, çöken şire pazarımızın çatısını en kısa sürede yeniden yapacağımızı bildirerek, mağdur olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

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