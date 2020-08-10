Belediye Başkanı Emre, mesaiye temizlik personeliyle başladı

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, mesaiye başlayan işçilere kahvaltılık ikram etti.

Amaçlarının daha temiz bir Besni oluşturmak olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Emre, “Peygamberimiz (sav) Efendimiz bir hadisinde ‘Temizlik imandan gelir' buyurmuşlardır. Bizlerde bu düsturla ilçemizin temizliğine önem gösteriyoruz. Personellerimiz temizlik ve hijyen açısından ilçemizin tüm yükünü omuzlamakta, bugün onlarla beraber ilçemizdeki çöp toplama görevine beraber başladık ve bu zorlu görevde onlara destek olmak istedik.

Şunu da belirtmek isterim ki önemli olan temizlemek değil personellerimiz her gün bu görevi layıkıyla yerine getiriyor zaten, önemli olan kirletmemektir. Çevremize karşı duyarlı olmak ve çevremizi her daim temiz tutmak gerekiyor. Kıymetli hemşerilerimizden ricamız temizlik konusunda daha fazla hassasiyet göstermeleri ve çevrelerine karşı duyarlı olmalarıdır. Her gün şehrimizin temizliği için çalışan personelimize teşekkür ediyorum” dedi.