Belediye başkanı engelli çocuklarla birlikte kek yaptı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Yeni Mahallede bulunan Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti. Burada bulunan zihinsel engelli çocuklarla bir araya gelen Başkan Kılınç, bir süre sohbet ederek çocuklarla zaman geçirdi. Çocuklarla muhabbet eden Başkan Kılınç, daha sonra çocuklarla beraber mutfağa geçerek burada kek yaptılar. Çocuklarla beraber kek yapan Başkan Kılınç, daha sonra yaptıkları kekleri çocuklarla beraber yedi. Başkan Kılınç, herkesin birer engelli adayı olduğunu ve engellilere belediye olarak büyük önem verdiklerini vurguladı.