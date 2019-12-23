Belediye Başkanı Kılınç, KSS esnafıyla bir araya geldi

Ziyarette sanayi sitesi esnafıyla sohbet edip sorunlarını dinleyen Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını dile getirdi.

Başkan Kılınç ziyarette yaptığı açıklamada, “Fırsat buldukça vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bugün de, alın teri ile çalışan ve vatandaşlarımıza hizmet eden Küçük Sanayi Sitesi esnafımızı ziyaret ederek, hayırlı işler ve bol kazançlar temennimizi ilettik” diye konuştu.

Küçük Sanayi Sitesi esnafı da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ziyaretinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.