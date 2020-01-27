Belediye Başkanı Kılınç, muhtarlarla bir araya geldi

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette dernek üyesi muhtarlardan mahallelerinin sorunlarını dinleyen Başkan Kılınç, çözüm için gerekli çalışmaların talimatını vereceğini söyledi.

Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz, Reşit Bilgin ve Mithat Töken ile belediyenin birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Kılınç, mahallelerdeki sorunların çözümü için en büyük desteği muhtarlardan ve duyarlı vatandaşlardan aldıklarını söyleyerek hepsine teşekkür etti.

Tek gayelerinin Adıyaman için el birliğiyle güzel çalışmalara imza atmak olduğunu da yineleyen Başkan Kılınç, “İnşallah gücümüz yettiğince sorunları halledip, her talebe cevap vermeye çalışacağız” diye konuştu.

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ise kendilerine her zaman destek verdiğini belirttiği Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti.