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Belediye Başkanı Kılınç'tan Barış Pınarı Harekatına destek

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ‘Barış Pınarı Operasyonu’ ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Barış Pınarı Harekatı’na katılan tüm kahraman Mehmetçiğe ve harekata destek veren unsurlara muvaffakiyetler dilediğini söyledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ‘Barış Pınarı Operasyonu' ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm kahraman Mehmetçiğe ve harekata destek veren unsurlara muvaffakiyetler dilediğini söyledi.


Fırat'ın doğusunda bulunan terör örgütlerine yönelik düzenlenen ‘Barış Pınarı Harekatı'nın fiili olarak başlamasının ardından bir açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, operasyona katılan kahraman Türk ordusuna muvaffakiyetler diledi.


Başkan Kılınç, “Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizdeki barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman Mehmetçiklerimizin her birine ve harekata destek veren tüm unsurlarımıza muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

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