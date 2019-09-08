Belediye Başkanı Kılınç'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2019-2020 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak öğrenci, öğretmen ve velilere başarılar diledi.

Başkan Kılınç, “Yeni bir eğitim yılına başlamanın heyecanı içerisindeyiz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz ve çocuklarımızın güçlü bir Türkiye için daha çok okuyup, daha çok öğrenmesi gerekmektedir. Bunun için de başta eğitimcilerimiz olmak üzere hepimize çok iş düşmektedir. Bu vesile ile 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının fedakâr öğretmenlerimize, saygıdeğer velilerimize ve en önemlisi de gözbebeğimiz olan sevgili öğrencilerimize hayır getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.