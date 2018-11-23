Belediye Başkanı Kutlu Öğretmenler Gününü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, geleceğin teminatı olan çocukların yarınlara hazırlayarak görevlerini en iyi şekilde yerine getiren eğitim camiasının değerli mensuplarının gününü kutladığını belirtti.

Başkan Kutlu, “Eğitime çok önem veren bir dinin mensubuyuz. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti oku diye başlıyor. Eğitim bizim için her anlamda çok önemli. Bundan dolayı ülkemizin ve ilimizin en ücra köşelerinde fedakarca çalışan ve çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimize gayretlerinden ve fedakarlıklarından ötürü minnet borçluyuz. Görevlerini büyük bir gayret, aşk ve şevkle yerine getiren öğretmenlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum” diye konuştu.