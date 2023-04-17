Belediye Başkanı Turanlı'dan Kadir Gecesi mesajı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kadir Gecesi'ni yayımladığı mesaj ile kutladı

Başkan Turanlı mesajında merhamet ve yardımlaşma duygularının toplumsal huzur içinde artarak devam etmesini temenni ederek, "Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ın son günlerini yaşıyoruz. Ramazan ile birlikte zenginleşen ve Kadir Gecesi'nde doruğa çıkan manevi güzelliklerimizin, sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularıyla toplumsal huzur içinde artarak devam etmesini temenni ediyorum. Kuran'ı Kerim'in inmeye başladığı, İslam'da en kutsal ve faziletli gece olarak bilinen ve içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin Türkiye'nin değişik yerlerinde bulunan tüm Kahtalı hemşerilerimize, milletimize, İslam alemine hayır, huzur ve barış getirmesini niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.