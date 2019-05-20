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Belediye Başkanı Yıldırım iftarını vatandaşlarla birlikte çadırda açıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Ramazan ayı boyunca iftarını vatandaşlarla birlikte iftar çadırında açıyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Ramazan ayı boyunca iftarını vatandaşlarla birlikte iftar çadırında açıyor.


Gölbaşı Belediyesi tarafından ilçenin 9 ayrı noktasına kurulan iftar çadırında her gün farklı bir iftar çadırında vatandaşlarla birlikte iftarını açan Başkan Yıldırım, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı olmasından dolayı vatandaşlarla aynı masada bir araya geliyor. Ramazan ayının maneviyatından faydalanmak, birlik ve beraberlik içerisinde olmak için vatandaşlarla birlikte iftar açtıklarını dile getiren Başkan Yıldırım, "Ramazan ayı demek paylaşmak, beraber olmak demektir. Biz de bu Ramazanda ilçemizdeki vatandaşlarımız ile birlikte iftar çadırında iftarımızı açıyoruz. Her zaman dediğim gibi biz Gölbaşı olarak büyük bir aileyiz ve ailemizle her fırsatta bir araya gelmeye çalışıyoruz. Ramazan ayı da bu buluşma için güzel bir vesiledir. Rabbim birliğimizi, beraberliğimiz daim eylesin. Aramıza fitne ve fesat sokmak isteyenlere izin vermesin. Nice Ramazanlara Rabbim, sizleri, bizleri ulaştırsın. Rabbim, sizleri de, bizleri de nice bayramlara ulaştırsın” diye konuştu.

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