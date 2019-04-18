Belediye bünyşesinde çalışacak İşkur elemanları kurayla belirlendi

İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında Adıyaman Belediyesi'nde çalıştırılacak olan 350 işçi kurayla belirlendi.

İş-Kur Adıyaman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında Adıyaman Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde kamusal alan, altyapı yenilenmesi ve çevre temizliği işlerinde görevlendirilecek olan 350 İş-Kur elamanı, Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen kura çekiminde belirlendi.

7 bin 441 kişinin başvurduğu iş için gerçekleşen kura çekim töreni noter huzurunda ve kameralar karşısında yapıldı. Adıyaman Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan kura çekimi sonucunda belirlenen isimler 6 ay boyunca Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalıştırılacak.