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Belediye konservatuarında kayıtlar başladı

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten belediye konservatuvarında yeni dönem kayıtları başladı.


Yaz döneminde binlerce çeşitli dallarda eğitim verilen konservatuvarın yeni dönem kayıtlarıyla da ilgili bilgi veren yetkililer, her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok alanda kurslar açtıklarını belirterek, ücretsiz olan bu kurslara 12 yaş üstündeki tüm sanatseverleri davet etti.


Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı 2019-2020 güz döneminde bağlama, gitar, piyano, keman, ney, ritim, halk müziği gençler korosu, ud/sanat müziği, şan, ebru, resim, tiyatro, fotoğraf ve satranç kurslar için öğrenci kabulü yapılacağı öğrenildi.

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