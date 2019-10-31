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Belediye konservatuarında yeni dönem başladı

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Belediye Konservatuarında yeni dönem verilen eğitimlerle başladı.


Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Belediye Konservatuarı 2019-2020 yılı güz dönemi eğitimleri başladı.


Yeni eğitim yılı ile ilgili bilgiler veren yetkililer, yaz döneminde çeşitli dallarda eğitim verilen konservatuarın güz döneminde de kaldığı yerden devam edeceğini belirterek, güz dönemi boyunca, bağlama, gitar, piyano, keman, ney, ritim, halk müziği gençler korosu, ud/sanat müziği, şan, ebru, resim, tiyatro, fotoğraf ve satranç kurslarında eğitimlerin devam edecek.


Kursların hafta sonu olmak üzere ücretsiz verildiğini de belirten yetkililer, “Konservatuarımızda, kendi branşlarında uzman olan eğitmenlerimiz tarafından verilen kurslarla kursiyerlerimize tüm bilgilerin aktarılması amaçlanıyor” diye konuştu.

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