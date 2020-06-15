İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye otobüs şoförlerine korona testi yapılıyor

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Adıyaman Belediyesinde görevli otobüs şoförlerine korona virüsü (Covid-19) testi uygulandı.


Gerçekleştirilen testle ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, Adıyaman İl Sağlığı Müdürlüğünde görevli sağlık personelleri tarafından Adıyaman Belediyesinde görevli tüm otobüs şoförlerine korona testinin yapıldığını söyleyerek, “Olası bir olumsuzluk için erken tedbir almamızı sağlayacak olan bu testi gerek görülen tüm arkadaşlarımıza aralıklarla uyguluyoruz. Bu konuda desteklerini esirgemeyen İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine ve personeline teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.