İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye otobüsleri fuar alanına kadar hizmet verecek

Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde bulunan Adıyaman Fuar Alanında düzenlenecek olan 5.

Gıda-Yöresel Ürünler Fuarı için belediye otobüslerinin fuar alanına kadar hizmet verecek.


10-19 Ocak tarihleri arasında Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde bulunan Adıyaman Fuar Alanı'nda düzenlenecek olan 5. Gıda-Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı için ulaşım sorununu ortadan kaldıran Adıyaman Belediyesi, fuar süresince belediye otobüslerinin fuar alanına otobüs kaldırılacağını açıkladı. Fuar süresi boyunca her gün 10.00 ila 18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.