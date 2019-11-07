İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye otobüslerinin güzergahı değiştirildi

Adıyaman Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Adıyaman Üniversitesi önünde sürdürülen köprülü kavşak çalışmalarından dolayı belediye otobüslerinin güzergahının geçici olarak değiştirildiği belirtildi.

Adıyaman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Adıyaman Üniversitesi önünde sürdürülen köprülü kavşak çalışmalarından dolayı belediye otobüslerinin güzergahının geçici olarak değiştirildiği belirtildi.


Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Atatürk Bulvarı Adıyaman Üniversitesi önünde sürdürülen köprülü kavşak çalışmalarından dolayı Adıyaman Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu otobüslerinin güzergahının geçici olarak değiştirildiği açıklandı.


Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Hem çevreyolu, hem de Atatürk Bulvarı üzerinde hizmet veren belediye otobüslerinin geçici olarak kullanacakları yeni güzergahı değiştirildi. Güzergah, Karaali Köprüsünden gelen araçlar 3021. sokak üzerinden Atatürk Bulvarının kuzeyine yönelecek ve buradan 30151. sokak istikametine devam ederek 30173. sokak üzerinden Kredi Yurtlar Kurumu ve Adıyaman Üniversitesi'nin B girişinden tekrar 30173. sokak yönüne devam edecek. Buradan itibaren eski güzergaha kullanacak olan otobüsler, küçük sanayi sitesi kavşağına ulaşım sağlayacak” ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.