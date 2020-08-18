Belediye otobüslerinin güzergahı yeniden değiştirildi

Adıyaman Altınşehir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan köprülü kavşak projesinin inşaat aşamasında güzergahı değiştirilen belediye otobüslerinin güzergahının projenin tamamlanmasıyla yeniden düzenlendiği belirtildi.

15 Ağustos Cumartesi günü halka hizmet vermeye başlayan köprülü kavşak projesinden hemen sonra, inşaat sürecinde güzergahı değiştirilen belediye otobüslerinin güzergahını yeniden düzenleyen Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, yeni güzergah konusunda vatandaşları mağdur olmamaları için uyardı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan yetkililer, “Atatürk Bulvarı Adıyaman Üniversitesi önünde gerçekleştirilen farklı seviyeli köprülü kavşak projesinin tamamlanmasından sonra belediyemize ait şehir içi yolcu otobüslerimizin güzergahında yeniden düzenleme yapıldı. Dana önce inşaat sürecinden dolayı geçici olarak değiştirilen güzergahların yerine şu an yeni duraklarda yolcu indirip-bindirme işlemi gerçekleştirilmeye başlandı. Buna göre, Atatürk Bulvarı üzerinde Altınşehir Mahallesinden şehir merkezi istikametine hizmet veren otobüslerimiz, Altınşehir Mahallesinde daha önce şu anki köprülü kavşağın üzerinde bulunan duraktan aldığı yolcuları, durağın yerinin iptal edilmesinden dolayı bu durağa en yakın durak olan Altınşehir Camii önündeki duraktan almaya devam edecek. Ayrıca, çevreyolu hattında hizmet veren otobüslerimizde de, yine köprülü kavşak üzerindeki durağın iptal edilmesinden dolayı yolcularımız bu durağa en yakın durak olan Tohumcular Petrol karşısındaki üstgeçit durağından otobüslerimize binebilecek. Yine çevreyolu hattımızda güzergahımıza ek olarak otobüslerimiz yoğun talepten dolayı Gülbeyaz Konutları ve Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar giderek yolcu almaya başladı” diye konuştu.