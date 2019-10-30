Belediye park ve refüjleri düzenliyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park ve refüjlerde peyzaj düzenlemesi yapıyor.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin daha yaşanılabilir ve daha güzel bir hal alması için yürütülen çalışmalar kapsamında refüjlerde, kaldırım kenarlarında, çay bahçelerinde ve mahallelerin çeşitli noktalarında bulunan yeşil alanlarda yapılan peyzaj düzenlemeleri gerçekleştiriyor.