Belediye, şehir içi minibüslerini denetledi

Minibüs hatlarına ait minibüsleri denetleyen ekipler, eksikleri bulunan şoförleri ve kooperatif yöneticilerini uyardı. Denetimler hakkında bilgi veren yetkililer, her ay rutin olarak yapılan denetimlere ara vermeden devam ettiklerini dile getirerek, denetimler kapsamında araçların genel temizliğinin, sürücülerin kılık-kıyafetlerinin, evrakların ve güzergahların incelendiğini sözlerine ekledi.