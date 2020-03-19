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Belediye, şehir içi minibüslerini denetledi

Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği, şehir merkezinde hizmet veren şehir içi minibüs kooperatiflerine ait araçları denetledi.


Minibüs hatlarına ait minibüsleri denetleyen ekipler, eksikleri bulunan şoförleri ve kooperatif yöneticilerini uyardı. Denetimler hakkında bilgi veren yetkililer, her ay rutin olarak yapılan denetimlere ara vermeden devam ettiklerini dile getirerek, denetimler kapsamında araçların genel temizliğinin, sürücülerin kılık-kıyafetlerinin, evrakların ve güzergahların incelendiğini sözlerine ekledi.

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