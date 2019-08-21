Belediye yönetimi ve muhtarlar istişare toplantısında buluştu

Göreve geldiği günden bu yana Adıyaman'ın temel sorunlarının çözümü için yoğun gayret ortaya koyan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve yönetimi, Adıyaman'ın en ücra köşesine kadar hizmet götürmek için mahalle muhtarlarından destek alıyor.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın talimatıyla, mahalle muhtarlarıyla görüşen Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken, beraberinde Muhtarlık İşleri Müdürü Aysun Hallaç, Fen İşleri Müdürü Zeynal Abidin Sağlam ve Park ve Bahçeler Müdürü Sıddık Aydık ile birlikte muhtarlardan mahallelerinin eksikleri hakkında bilgiler aldı.

İstişare toplantısına katılan mahalle muhtarları ise bu tür toplantıların önemine vurgu yaparak, her zaman yanlarında olan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve yönetimine teşekkür etti.