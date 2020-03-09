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Belediyeden kadınlar günü programı

Adıyaman Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüyle birlikte 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla bir program düzenledi.


Adıyaman Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, şube müdürleri ve kadınlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, kadınların yaşamdaki yerinin önemine dikkat çekti. Programa konuşmacı olarak katılan bazı kadınlar da, yaşamlarındaki başarıları katılımcılarla paylaştı.


Program konuşmalar ve slayt gösterileriyle sona erdi.

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