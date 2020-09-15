İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediyeden tekerlekli sandalye dağıtımı

Adıyaman Belediyesi, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların tekerlekli sandalye talebini karşılamaya devam ediyor.


Adıyaman'da ihtiyaç sahibi olup kendilerinden tekerlekli sandalye talebinde bulunan vatandaşların taleplerini karşılamaya devam eden Adıyaman Belediyesi, son olarak üç vatandaşa daha tekerlekli sandalye hediye etti. Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Hasan Bereket tarafından evlerine kadar götürülerek teslim edilen tekerlekli sandalyeler için Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür eden ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlar, verilen anlamlı destekten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.


Yetkililer ise bu tür desteklerin zaman zaman yapıldığını belirterek, “Adıyaman Belediyesi olarak her fırsatta ilimizdeki engelli kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.