Belediyeden tekerlekli sandalye dağıtımı

Adıyaman'da ihtiyaç sahibi olup kendilerinden tekerlekli sandalye talebinde bulunan vatandaşların taleplerini karşılamaya devam eden Adıyaman Belediyesi, son olarak üç vatandaşa daha tekerlekli sandalye hediye etti. Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Hasan Bereket tarafından evlerine kadar götürülerek teslim edilen tekerlekli sandalyeler için Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür eden ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlar, verilen anlamlı destekten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Yetkililer ise bu tür desteklerin zaman zaman yapıldığını belirterek, “Adıyaman Belediyesi olarak her fırsatta ilimizdeki engelli kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.