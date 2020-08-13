Belediyeden üniversite adaylarına tercih desteği

Adıyaman Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren üniversite adaylarına, tercih rehberlik desteği hizmeti vermeye başladı.

Adıyaman Belediyesi, uzman rehberler eşliğinde YKS'da başarı gösteren üniversite adaylarına tercih rehberlik desteği veriyor. Demokrasi Parkı, Mimar Sinan Kültür Parkı ve Altınşehir Gençlik Merkezi olmak üzere, toplam 3 farklı adreste belediye tarafından kurulan YKS tercih çadırlarına, üniversite adayı gençler yoğun ilgi gösteriyor. Üniversite adayı gençlere yönelik hazırlanan YKS tercih çadırlarında, uzmanlar tarafından gençlere alacakları kararlarında yardımcı olmaya çalışılıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavını geride bırakan gençler, istediği üniversiteye yerleşmenin heyecanını yaşarken, Adıyaman Belediyesi olarak bu heyecanı paylaşmayı kendilerine görev bildiklerini söyleyen yetkililer, “Tüm üniversite adaylarına verilen danışmanlık hizmetimiz, şehrimizin 3 ayrı noktasında kurduğumuz YKS tercih çadırlarında en güzel şekilde devam ediyor. Tercih yapmak isteyen öğrenci kardeşlerimize yardımcı olalım, aldıkları puan karşılığında en doğru tercihleri yapmalarına destek olalım istedik. Bu anlayışla gençlerimize yardımcı oluyoruz. İçinde bulunduğumuz korona virüs salgını sürecinde adaylar çok daha fazla stresli. Bunun bilincinde olarak biz de gerekli desteği vermek için her türlü gayret ve çabayı gösteriyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyarak, maske kullanarak, dezenfekte edilen ortamda öğrencileri karşılıyoruz. Herkes gönül rahatlığıyla gelip profesyonel destek alabilir. Üniversite adayı olan tüm gençlerimize başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Tercih çadırlarında verilen rehberlik hizmetinden memnun olduğunu belirten YKS adayları ise, Adıyaman Belediyesi'ne teşekkürlerini ifade ederek, bu tür hizmetlerin her zaman devam etmesini istedi.