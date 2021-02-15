Belediyenin onlıne etkinlikleri sürüyor

Pandemi sürecinde etkinliklerine online olarak devam eden Adıyaman Belediyesi'nin bu haftaki programı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın katılımıyla gerçekleşti.

‘Evde Kal Kazan' bilgi yarışmasına konuk olan Başkan Kılınç, belediye tarafından sürdürülen projeler hakkında bilgiler verdi. Pandemi sürecinden dolayı kültürel ve sosyal etkinliklerini sanal ortamda gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi'nin bu haftaki programlarında sürpriz yaşandı.

Cumartesi günü Nuri Büyükyolcu konseriyle başlayan etkinlikler, Yediyaman Tiyatro ekibi tarafından hazırlanan ve Pazar günü saat 20.00'da yayınlaması planlanan tiyatro oyununun hain terör saldırısından dolayı ertelendi. Haftanın sürprizi ise pandemi sürecinde her Pazar günü saat 16.30'da yayınlanan Ahmet Tamer'le Evde Kal-Kazan adlı bilgi yarışmasında oldu. Yarışmanın 10. hafta programına konuk olan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından tamamlanan, sürdürülen ve proje aşamasında olan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Programın başında, hain terör örgütü PKK tarafından şehir edilen 13 vatandaşımıza başsağlığı dileyerek konuşmasına başlayan Başkan Kılınç, pandemi sürecine de dikkat çekerek, Türkiye'nin sağlık sistemindeki başarılarından bahsetti.

Başkan Kılınç'ın katılımından sonra her hafta olduğu gibi takipçilere çeşitli sorular soruldu. Başkan Kılınç'ın da katılımından dolayı bu hafta sorulan 3 soruya doğru cevap veren takipçilere 3 adet tablet, 3 adet powerbank, 3 adet bakır işlemeli tepsi, 3 adet nostaljik radyo ve 3 adette bluetooth kulaklık hediye edilecek. Hediye kazananların listesi hafta içi çekilecek kurayla belirlenecek.